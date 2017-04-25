Altın fiyatları tepetaklak

Altın fiyatları kan kaybetmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 146,50 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 240 liradan işlem görüyor.



Gram altın yaklaşık 3 haftanın en düşüğünde

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,9 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 986 liradan satılıyor.



Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,9 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Cuma günü yatay bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,22 artışla tamamlasa da haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,76 kaybettirmişti.

Dolar 3,57'yi gördü

Altının gram fiyatı, geçen hafta genelinde etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 146,9 lira ile 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.05 itibarıyla altının gram fiyatı 147,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 986 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,95 azalışla 1.271,9 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda korkulanın olmadığını ve küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi. Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre adaylar arasında piyasa dostu olarak bilinen Emmanuel Macron'un, piyasalarda tedirginliğe neden olan Marine Le Pen'in önünde olmasının avro/dolar paritesinde yükselişe, altın fiyatlarında ise düşüşe neden olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatlarında zaten bir kar satışı gelmesi gerektiğinden Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi bunun için iyi bir fırsat sunmuş oldu." ifadesini kullandı.



Memiş, bu hafta altının ons fiyatının geniş bir bant aralığında dalgalanabileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan 1.250 dolar seviyesini destek, 1.280 dolar seviyesini direnç konumuna geldiğini kaydetti.



Dolar kurunun yurt içi piyasalarda değer kaybetmeye devam ettiğini hatırlatan Memiş, dolar/TL'nin 3,55 seviyesine kadar gerileyebileceğini, bunun da altının gram fiyatını baskılayabileceğini öngördü.