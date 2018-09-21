SON DAKİKA
OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI ! LİSTEDE 110 ASKER VAR
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 21 Eylül 2018 09:16

Altın fiyatları yükselir mi ? İşte o tahmin

Goldman Sachs, bugün yayınladığı raporla altın için fiyat tahminlerini aşağı yönde revize etti.

Altın fiyatları yükselir mi ? İşte o tahmin
A+ A-

Goldman Sachs bugün yayınladığı rapor ile altın fiyatı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs, spot altın için 3, 6 ve 12 ay vadeli tahminlerini bin 250 dolar/ons, bin 300 dolar/ons ve bin 325 dolar/ons seviyesine indirdi.

ALTIN FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ REZİVE EDİLDİ

Goldman Sachs, spot altın için 3, 6 ve 12 ay vadeli tahminlerini bin 350 dolar/ons, bin 375 dolar/ons ve bin 450 dolar/ons seviyesinden bin 250 dolar/ons, bin 300 dolar/ons ve bin 325 dolar/ons seviyesine indirdi.

BAKIR VE PETROL FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Goldman Sachs ayrıca yıl sonu için bakır fiyatı tahminini 6 bin 500 dolar/ton, Brent petrolü için kısa vadeli hedefini 80 dolar/varil olarak devam ettirdi.

altın tahmini , altın yükselir mi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM