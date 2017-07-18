SON DAKİKA
İSTANBUL'DA SON 32 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ !
İstanbul'da son 32 yıldır böylesi görülmedi !
İstanbul'da son 32 yıldır böylesi görülmedi !
İstanbul'da sağanak yağış ulaşımı vurdu !
İstanbul'da sağanak yağış ulaşımı vurdu !
Dikkat ! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Dikkat ! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden uyarı: Trafiğe çıkmayın !
İstanbul Valiliği'nden uyarı: Trafiğe çıkmayın !
İstanbul'da 6726 kez şimşek çaktı
İstanbul'da 6726 kez şimşek çaktı
Erdoğan'dan Katar krizi için flaş hamle ! 23 Temmuz'da...
Erdoğan'dan Katar krizi için flaş hamle ! 23 Temmuz'da...
İçişleri Bakanlığı'nda bir FETÖ operasyonu daha !
İçişleri Bakanlığı'nda bir FETÖ operasyonu daha !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 18 Temmuz 2017 12:55

Altın fiyatları yükseliyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 140,5 lira sınırında işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseliyor
A+ A-

Dün, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,4 liraya kadar gerilemesine karşın altının gram fiyatı günü yüzde 0,17 artışla 140 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 140,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 939 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yükselişini bugüne taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 1.236,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin endişelerin artmasının küresel piyasalarda dolara olan talebi azaltığını kaydetti. Doların küresel piyasalarda zayıflamasının emtia fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade eden analistler, bugün ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu kaydeden analistler, altının ons fiyatında da 1.230 doların destek, 1.240 doların direnç konumunda olacağını dile getirdi.

altın fiyatları , altın , gram altın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM