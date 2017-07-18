Altın fiyatları yükseliyor

Dün, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 139,4 liraya kadar gerilemesine karşın altının gram fiyatı günü yüzde 0,17 artışla 140 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 140,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 939 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yükselişini bugüne taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 1.236,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin endişelerin artmasının küresel piyasalarda dolara olan talebi azaltığını kaydetti. Doların küresel piyasalarda zayıflamasının emtia fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade eden analistler, bugün ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu kaydeden analistler, altının ons fiyatında da 1.230 doların destek, 1.240 doların direnç konumunda olacağını dile getirdi.