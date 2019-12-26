Altın fiyatları zirveyi gördü ! İşte son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 287 lira seviyesinde seyrederek yaklaşık 4 ayın zirvesini gördü. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 285,4 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 287 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını da 1.924 liradan satılıyor.

Analistler, Asya'da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.505 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.503 dolardan işlem görüyor.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayınlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.510 dolar, gram altında ise 289 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi ? İşte uzman yorumları