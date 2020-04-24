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  4. 24 Nisan 2020 11:04

Altın fiyatlarında bir rekor daha! Dolar 7 TL'ye dayandı; 6,99 TL'den işlem görüyor!

Dolar kurundaki hareketler ve ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın 388 TL'yi aşarak rekor kırdı. Dolar/TL 6,99 Euro/TL ise 7,52'de seyrediyor.

Altın fiyatlarında bir rekor daha! Dolar 7 TL'ye dayandı; 6,99 TL'den işlem görüyor!
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Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe satış baskısıyla başlarken dolar/TL kuru bugün 6,96 seviyelerinde değerleniyor.

Euro/TL ise 7,47'de yer alıyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi. 

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğüne işaret etti. 

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

Dünya Bankasının Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 14,9 artacağı, 2021'de ise yüzde 0,6 azalacağı tahmin edildi.

Altının gram fiyatı 386,7 liradan işlem görüyor.

Önceki kapanışta 380 lira seviyesinden işlem gören gram altın fiyatı bu sabah güne yükselişle başladı. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 634, 8 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor.

Corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. 

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