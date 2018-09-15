Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik

Merkez Banka'sının faiz artırımına gitmesinin ardından gözler döviz kuru ve altın fiyatlarındaydı. Her iki yatırım aracı da karar sonrası hızlı bir düşüş yaşandı. Son iki günde de bu etki sürdü. Hafta başında 245 liradan işlem gören gram altın 236 lirada inerken çeyrek altın 405 lira seviyesinden hafta sonuna 387 lira ile girdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 237 liradan alınan gram altın 237,20 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

763 liradan alınan yarım altın 773 liradan ve 382 liradan alınan çeyrek altın 387 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 562 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 583 liradan, 216 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220 liradan, bin 526 liradan alınan, tam altın bin 546 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,36'lık yükselişle tamamladı.