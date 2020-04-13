Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı.

Kur şu an 6,78 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 7,43 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle uzmanlar kurdaki hareketlerin daha sınırlı olabileceğini belirtiyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 369 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.689 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.