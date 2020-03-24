Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasalar yangın yeri...

Tamamıyla corona virüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor.

Dolar/TL kuru 6,48 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL de 7,02 seviyesinde yer alıyor.

Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 527,87 lira, satış fiyatı ise 541,12 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 329,82 lira alış fiyatı, 329,92 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.



Yurt içi piyasalara bugün veri gündemi zayıf. Sadece PPK toplantı özeti ve mart ayı finansal hizmetler güven endeksi verisi açıklanacak.

Küresel piyasalardaki gelişmelerle ve yurt içindeki corona virüs gündemiyle piyasaların yön bulması bekleniyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.550 doların destek, 1.580 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

Son rakamlarla birlikte Ons altın bin 570 - 80 civarında seyrediyor. Küresel çevredeki bu seyir iç piyasaya da artı yönde yansıdı. Altının gramı iç piyasada güne 329 TL civarında başladı. Gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 329,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.