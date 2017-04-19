Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar/TL'deki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,76 düşüşle 151,8 lira seviyelerinden tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay bir seyirle başladı ve 151,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.014 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükseliş kaydetmesi sonrasında, bugün dünkü kazançlarını geri verdi ve bugün 1.284 dolar civarında dengelendi.

Uzmanlar, teknik açıdan altının gramında 153,4 liranın direnç, 150 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydederken, ons altında ise 1.290 dolar seviyesindeki direncin güçlendiğini belirtiyor.