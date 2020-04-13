Altın fiyatlarında tarihi rekor! İşte dolar, euro ve altındaki son rakamlar

Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı.

Kur bugün 6,73 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 7,36 seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Saat 09:35 itibariyle gram altın 367 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.688 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle uzmanlar kurdaki hareketlerin daha sınırlı olabileceğini belirtiyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.