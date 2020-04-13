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  4. 13 Nisan 2020 10:26

Altın fiyatlarında tarihi rekor! İşte dolar, euro ve altındaki son rakamlar

Koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri sürmeye devam ediyor. Dolar yeni haftaya 6,73 TL seviyesinden başladı. Euro ise 7,36 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımcıların güvendiği bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı 367 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında tarihi rekor! İşte dolar, euro ve altındaki son rakamlar
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Küresel piyasalardaki satılıcı seyre paralel olarak yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni haftaya 6,73 seviyesinde başladı. 

Kur bugün 6,73 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 7,36 seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Saat 09:35 itibariyle gram altın 367 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.688 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle uzmanlar kurdaki hareketlerin daha sınırlı olabileceğini belirtiyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.

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