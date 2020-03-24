Altın için çılgın tahmin: ''Alım zamanı''

Aralarında Jeffrey Currie ve Mikhail Sprogis’in bulunduğu Goldman analistleri, 23 Mart tarihli notlarında, “Muhtemelen korku sonucu gelen alımların, tıpkı Kasım 2008’de olduğu gibi, likidite ihtiyacından gelen satış baskısına ağır basmaya başlayacağı yer olan dönüm noktasındayız” dedi.

Bloomberght’de yer alan habere göre analistler, 12 aylık altın fiyat hedefi olan ons başına 1,800 doları tekrar teyit ederek, “Bu nedenle, hem kısa hem de uzun vadeli altın görünümü oldukça fazla yapıcı görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ons altın 1586 dolardan işlem görüyor.