SON DAKİKA
HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİRALIK DESTEK
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 24 Mart 2020 13:19

Altın için çılgın tahmin: ''Alım zamanı''

Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası Fed’in günlük 125 milyar dolarlık tahvil ve kıymet alımı kararı sonrası müşterilerine altın tavsiyesinde bulundu.

Altın için çılgın tahmin: ''Alım zamanı''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Aralarında Jeffrey Currie ve Mikhail Sprogis’in bulunduğu Goldman analistleri, 23 Mart tarihli notlarında, “Muhtemelen korku sonucu gelen alımların, tıpkı Kasım 2008’de olduğu gibi, likidite ihtiyacından gelen satış baskısına ağır basmaya başlayacağı yer olan dönüm noktasındayız” dedi.

Bloomberght’de yer alan habere göre analistler, 12 aylık altın fiyat hedefi olan ons başına 1,800 doları tekrar teyit ederek, “Bu nedenle, hem kısa hem de uzun vadeli altın görünümü oldukça fazla yapıcı görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ons altın 1586 dolardan işlem görüyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
altın , altın fiyatları , goldman sachs , altında alım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM