Altın rekor kırdı, dolar ve euro alev aldı! İşte piyasalarda son durum

Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etti.

Dolar/TL bugün yine 6,09-6,10 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Altınn gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 520 liradan satılıyor.

