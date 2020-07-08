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ALTIN REKOR TAZELEDİ: GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
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  4. 08 Temmuz 2020 13:40

Altın rekor tazeledi: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 396,2 liradan işlem görüyor. Bu seviye altında tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Altın rekor tazeledi: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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Uluslararası piyasada dün altının ons fiyatının 9 yıl sonra ilk kez 1800 doları aşmasının ardından gram altının TL cinsinden fiyatı 0,6 artışla tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.631 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.795,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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