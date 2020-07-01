Altın yeniden zirveyi gördü!

Dolar kuru geçen haftadan bu yana 6,85 civarındaki yatay seyrini bugün de sürdürüyor.

Dolar/TL, geçen haftadan bu yana sıkıştığı 6,85'ten işlem görürken euro/TL 7,69'da yer alıyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,88'in direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Haziran ayı imalat verileri takip edilecekken yurt dışında piyasalar Euro bölgesinde Almanya'da açıklanacak Haziran ayı işsizlik rakamlarını ve AMB'de Panetta'nın yapacağı konuşmayı takip edecek.

Geçen haftadan bu yana 389-391 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

ALTIN ZİRVEDE

Dünya ekonomilerinde açılma adımları arka arkaya gelse de koronavirüsün yayılma hızı kontrol altına alınamıyor. Artan vaka sayılarıyla birlikte güvenli liman olarak algılanan altın 1.785 dolarla pandemi sürecinin zirvesini gördü.

Dünyanın koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmaya devam etmesi başta altın olmak üzer değerli metal fiyatlarını yükseltti.

Spot altın fiyatı bu sabah pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 1784 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012’de görmüştü.

Dünya’nın haberine göre, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatı da bu sabah 18.29 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.