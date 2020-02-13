Altında tarihi rekor kırıldı

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2020 Ocak Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 947 tona ulaştı. Böylece, altın fonlarına yeni eklenen varlıkların piyasa değeri 3,1 milyar dolar oldu.

Fonlardaki altın miktarındaki artışın yanı sıra altın fiyatlarının da yaklaşık yüzde 5 yükselmesiyle, bu fonlardaki varlıkların dolar bazındaki piyasa değeri ocakta yüzde 8 artarak 150,1 milyar dolara ulaştı.

Altın, ocak ayında yüzde 4,6 ile en iyi getiri sağlayan varlıklardan biri oldu. Böylece altın, pay piyasaları ve emtiaların hepsinden daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre Bloomberg Emtia Endeksi, Çin'deki petrol talebine ilişkin belirsizliklerle yüzde 7 geriledi. Bu geri çekilmede petrol fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş önemli rol oynadı ve böylece altın pozitif ayrıştı.

2019'daki riskler 2020'de devam edebilir

Dünya Altın Konseyi raporuna göre 2020 için piyasa riski ve ekonomik büyümede yaşanabilecek olası kırılmaların altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Finansal belirsizlikler, düşük faiz oranları ve zayıflayan küresel ekonomik görünüm, altın fiyatlarında dalgalı bir seyre neden oldu. Yeni tip koronavirüsün getirdiği belirsizlikler de ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilir.

Merkez bankalarına ilişkin beklentiler son dönemde değişmeye başlarken, geçen yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020'de yüzde 75 ihtimalle bir faiz indirimi yapacağı yönündeki beklenti, "aynı olasılıkla iki faiz indirimi" olarak revize edildi.



Her iki durum da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi ve "şahin" duruştan, nötr veya "güvercin" duruşa geçilen her dönemde, altın daha iyi performans sergiledi.

Öte yandan, tahvillerdeki düşük getiri seviyesi altın fiyatlarını desteklemeye devam etti ve altına yatırım yapmanın fırsat maliyeti de iyileşmeyi sürdürdü.

Altın miktarını en çok Avrupa artırdı

Bölgeler bazında küresel fonlarda bulunan altın miktarını ocak ayında en fazla artıran bölge 33 tonla Avrupa oldu. Bu fonlardaki varlıkların piyasa değeri geçen ay yüzde 2,4 arttı ve altın fonlarındaki varlıkların toplam değeri 69 milyar dolara ulaştı.

Ocak ayında fonlarındaki altın miktarını artırmada ikinci sırada yer alan bölge 29,2 tonla Kuzey Amerika oldu. Bölgenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri bu dönemde yüzde 2 artarak 74,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Söz konusu sıralamada Kuzey Amerika'yı takip eden Asya'da ise fonlardaki altın miktarında ocakta 1,2 tonluk düşüş yaşandı ve fonlardaki altının piyasa değeri geçen ay yüzde 1,4 azalarak 4 milyar dolar oldu. Diğer bölgelerde fonlardaki altın miktarı bu dönemde 700 kilogram arttı ve fonların değeri yüzde 1,8 yükselerek 2,2 milyar dolara ulaştı.

ABD fonlarında 1.405 tonluk altın bulunuyor

Altın fonlarındaki toplam altın miktarı geçen ay itibarıyla en yüksek seviyede bulunan ülke ise 1.404,7 tonla ABD oldu. Ülkenin altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri de 71,6 milyar dolara işaret etti.

Bu dönemde, altın-bazlı fonlardaki varlıkların miktar bazında sıralamasında ABD'yi, 603,1 tonla İngiltere, 372,9 tonla Almanya, 340,8 tonla İsviçre ve 65 tonla Fransa takip etti.

Türkiye, geçen ay itibarıyla fonlarında 900 kilogramlık altın bulundurarak söz konusu sıralamada 14'üncü olarak yer aldı. Ülke fonlarındaki altının toplam değeri de 45 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.