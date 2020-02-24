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  4. 24 Şubat 2020 18:36

Altında tarihi zirve! Dolar ve euroda korkutan artış!

Dolar/TL 6 TL sınırını aştıktan sonra gözünü daha da yukarılara çervirdi. Gün içerisinde 6,15'i gören dolar yine bu seviyede işlem görüyor. Euro ise 6,66 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise rekor üstüne rekor kırıldı. Gram altın 333,5 TL'den, çeyrek altın 542 TL'den işlem görüyor.

Altında tarihi zirve! Dolar ve euroda korkutan artış!
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Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, yeni haftada 6,14-6,15 aralığında seyrediyor.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 10.75'e çekmesi ve küresel piyasalarda corona virüs endişeleri de kur üzerinde baskı yapmıştı.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 333,50 liradan alıcı buluyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 333,50 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.217 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. 

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

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