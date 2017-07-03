Altını olanlar dikkat ! Fiyatlar çakıldı

Altın fiyatları, küresel hisse senetlerinin rekor zirve civarında seyretmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesinin talebi zayıflatması ile birlikte, Haziran ayında yüzde 2.2 düştükten sonra kaybını sürdürdü.

Altının onsu yüzde 0.3 düşerek ons başına 1,238.06 dolara indi. Metalin Haziran ayındaki düşüşü 2017 yılının ilk aylık kaybı oldu. Altın yıl başından bu yana yüzde 7.9 yükseldi.

Sydney'de CMC Markets baş piyasa analisti Ric Spooner, "İyileşen risk görünümü ile birlikte enflasyonun inatçı bir şekilde düşük seyretmesi, altın fiyatları için negatif unsurlar" dedi ve "Zayıf dolar destekleyici bir faktör ve bu zıt yönlü faktörlerin net etkisi, altının bant seyri göstermesi şeklinde oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel hisse senetleri sekiz ay üst üste yükseldi ve MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesin, gördü.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, geçen hafta Kasım ayından bu yana en hızlı artışını göstermesinin ardından, yüzde 2.3161 ile Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Spooner, "Faizler, piyasaların merkez bankalarının parasal genişleme (QE) programlarını daraltılma planlarının zamanlamasını tekrar değerlendirmelerine tepki olarak yükseliyor," dedi ve "Düşük enflasyona karşın, tahvillerdeki bu hareket daha da sürebilir ve bu durum altın çin diğer bir negatif unsur olacak" şeklinde konuştu.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi dokuz ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti.