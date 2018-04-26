Altını olanlar dikkat !

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 173,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 173,6 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 285 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1324 dolar civarında işlem görüyor.
Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık son 4,5 yılın en yüksek seviyesine yükselmesinin altının ons fiyatında düşüşleri hızlandırdığını söyledi.
AA