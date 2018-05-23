Altının gram fiyatı 200 lirayı gördü

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugünün ilk saatlerinde 200 lira sınırına kadar yükselmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,68 artışla 197,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 323 lira, Cumhuriyet altını da 1.319 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.289,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 4,80'in üzerini gördüğü saatlerde, altının gram fiyatının da 200 liraya çıktığını kaydetti.

Dolar kurunun, agresif ve sağlıksız yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatının yeni hedefi 205 lira seviyesi olabilir. Altının ons fiyatının ise tepki alımlarıyla 1.300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.