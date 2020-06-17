Altının olası ikinci dalgaya tepkisi ne olacak ?

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 380 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.70 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 380.67 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 12.26 itibarıyla yüzde 0.46 oranında düşüşle 378.53 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 488 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1729 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.43 oranında düşüşle 1719 dolardan işlem gördü.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Ekonomilerin açılması ile hisse senedi piyasalarında izlediğimiz ralli, ons altına olan ilgiyi azalttığını gördük. Ons altında haziran ayının ilk haftasında görülen 1670 dolar seviyesi, kur cephesindeki stabil seyrin etkisi ile gram altın 364 TL seviyesini test etti.

Endeksler ralliye ara verirken, gündemin yeniden virüsle ilgili gelişmelere ve ekonomik verilere odaklandığını görüyoruz. Fakat burada asıl odak noktanın Corona virüsünde ikinci dalga ihtimaline fokuslandığını söylemek mümkün. ABD’de eyaletlerde yaşanan protestolar sonrası vaka sayılarındaki artış, normalleşme adımları neticesinde hasta sayısında görülen yükseliş sonbahar sonrasında beklenen ikinci dalga ihtimalini günümüze taşıdı.

Böyle bir riski konuştuğumuz günlerde ons altındaki hareketin 1730 dolar seviyesine kadar gidebildiğini görmekteyiz. Nedeni ise mayıs ayı içerisinde özellikle Çin’de faaliyetlerin başlaması ile vaka sayılarında artışlar görülünce ons altındaki fiyatlamaların 1765 dolar seviyesine kadar tırmandığını izledik. Bu fiyatlamada ABD-Çin arasında artan tansiyonun etkisinin de es geçilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla ons altın böyle bir riski öncesinde kısmen fiyatladı.

Şimdi bu kadar sıkça konuşulan bu gündem karşısında neden ons altın fiyatlamıyor sorusuna şunu söylemek gerekir. Dile getirdiğimiz ikinci dalga ihtimali yalnızca haber başlıklarında ve sözelde kalıyor.

Yani dünya henüz birinci dalgayı tam anlamıyla bitirememişken, ikinci dalganın boyutu yaratacağı riskler konusunda yorum yapmak şimdiden erken gibi duruyor. Ons altındaki fiyatlamalarında bu nedenle biraz daha sınırlı kaldığını görmekteyiz. İkinci olarak da likit bolluğunun etkisi ile paranın güvenli liman olarak altına değil farklı enstrümanlara kayması da bu hususta etkili.

Gram altın ise bu iki enstrümandaki izlediğimiz fiyatlamalar ile birlikte 370 – 384 TL aralığında bir bant çizmiş gibi duruyor. Dolar/TL’deki hareketin stabil seyrini koruyacağı öngörüsü ile gram altın tarafındaki stratejinin daha öncede belirttiğimiz gibi düşüşlerin kademeli alımlarda uzun ve orta vadede değerlendirilebileceği yönünde…

Bu noktada aşağıda 370 – 375 TL bandı (banka maliyetlerini de baz alarak) bir strateji belirlenebilir. Yukarıda ise 385 TL üzeri seviyeler realizasyon için uygun olabilir. Uzun vadede gram altın pozitif seyrini koruyacağını değerlendirmekteyiz.













