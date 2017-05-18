Analistler: ''TL olumlu etkilenecek...''

Societe Generale analistleri yolladıkları notta kurun istikrar kazanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın sıkı likidite duruşunu sürdürmesinin etkili olduğunu belirtti. Societe Generale analistleri Türk Lirası için ise olumlu görüşte.

Societe Generale analistleri yolladıkları notta kurun istikrar kazanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı likidite duruşunu sürdürmesinin etkili olduğunu belirtti.

Analistler, "Enflasyonun gelecek aylarda düşeceği beklentisi reel faizleri destekleyecek, Şubat ayından beri tahvil piyasasına olan girişlerin daha da güçlenmesine neden olacak" değerlendirmesine yer verdi.

Kuruluş, finansal istikrarı tehlikeye atacak bir siyasi çalkantı beklemediklerini belirtirken "Türk Lirası, ülkenin GSYH, ticaret dengesi, Tüketici Güveni ve kapasite kullanımı dahil ekonomik göstergelerindeki iyileşmeden yararlanamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası'nın adımları ve referandum sonrası belirsizliğin azalmasıyla Dolar/TL son dönemde 3.50 seviyelerinde dengelendi. Öte yandan ABD'ye yönelik endişelerin küresel risk iştahını baskılaması kurun bugün 3.60'ı test etmesinde etkili oldu.



