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  4. 26 Aralık 2018 15:54

Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !

Anayasa Mahkemesi, vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanuni temelinin bulunması gerektiğini bildirdi

Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
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Anayasa Mahkemesi, idarenin kolaylıkla başvurduğu “vergi salma” yöntemiyle ilgili önemli bir karar aldı. Mahkeme, vergilerin kanunla yeterince çerçevelendirilmesi gerektiğini aksi durumun idari ve yargısal yoruma neden olarak yurttaşların mülkiyet hakkını ihlal edeceğinin altını çizdi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş’nin kendi ürettiği elektrik ve gazdan tüketim vergisi alınmasının Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Davaya konu olan olayda belediye, ihtiyaç duyduğu ve kendi olanakları ile ürettiği elektrik ve havagazını tükettiği için şirketten elektrik ve havagazı tüketim vergisi ödemesini istedi. Şirket, verginin bir bölümünü de ödedi, vergi mahkemesinde elektrik ve havagazı tüketim vergisi borçlarının silinmesi ve ödenen vergilerin iadesi istemiyle de davalar açtı.

Mahkeme davaları reddetti, temyiz edilen kararlar Danıştay tarafından da onandı. AYM’ye bireysel başvuruda bulunan şirket, kendi ürettiği elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Başvuruyu görüşen AYM, vergilendirmenin mülkiyet hakkına müdahale oluşturduğuna karar verdi.

 

Birgün

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