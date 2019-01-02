Artık o paralar basılmayacak

Euro Bölgesi yasa dışı aktiviteleri önlemek amacıyla 500 euroluk banknotları basmama kararı aldı.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) internet sayfasından yapılan duyuruya göre 19 üye ülkeden 17'si 27 Ocak'tan itibaren bu paranın basımını durduracak.



Avusturya ve Almanya ise sorunsuz bir dönüşüm amacıyla 26 Nisan'a kadar bu parayı basacak ancak bu tarihten sonra bu ülkeler de 500 euro basımına son verecek.



ECB'nin istatistiklerine göre dolaşımdaki paraların sadece yüzde 2,4'ünü 500 euroluk banknotlar oluştururken bu paraların değeri ise piyasadaki tüm euroların yüzde 20'sinin üzerinde.