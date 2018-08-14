Atılan adımlar karşılık buldu: Dolar/TL'de düşüş başladı !

Dolar/TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne düşüşle başlamıştı.

Sabah saatlerinde dolar/TL 6.91 seviyesinde Avro/TL ise 7.90'dangüne başladı.

Ancak yapılan açıklamalar ve Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşünü sürdüren dolar 6,80'den işlem görüyor.

Gece boyu 6,90 seviyelerinde kalan dolar, saat 8.30'dan itibaren düşüşe geçerek 6,81 seviyelerine indi.