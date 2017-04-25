Avrupa'nın Türkiye kararı doları zıplattı !

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görürken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alma kararıyla 3.59 lirayı aştı.

Avrupa'dan Türkiye için flaş karar

DOLARDA NELER OLMUŞTU

Devam eden küresel risk iştahının etkisiyle kurda bugün de iyimserlik sürerken dolar fiyatları güne 3.57 seviyesinden başladı. Dolar/TL en düşük 3.5708 seviyesini görürken, saat 09.38 itibarıyla bankalararası piyasada 3.5765 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL en son 23 Şubat'ta 3.57 seviyesini görmüştü. Euro/TL ise 3.88 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL Cuma günü akşam işlem gördüğü 3.65'li seviyelerden önce dün itibarıyla 3.60'ın altında gerilerken dün günü 3.59'lu seviyelerde tamamlamıştı.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Bankacılar piyasalarda referandum sonrası iç siyasi gelişmelerin takip edilmeye devam edildiğini, diğer taraftan bugün AB ile önümüzdeki dönem ilişkilere ilişkin sinyal verebilecek Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi toplantısının yakından izleneceğini söylediler.

Bankacılar mevcut seviyelerde kurumsal döviz talebi beklediklerini bunun da kurda daha fazla düşüşü yavaşlatabileceğini dolar/TL'de 3.55 seviyesinin altında kalıcı bir seyrin çok kolay olmayacağını söylediler.

Piyasalar haftanın kalanında ise TCMB'nin faiz kararının ve enflasyon raporunun ve ABD'de borçlanma tavanı ile sağlık reformuna ilişkin gelişmeleri takip edilecek.

Öte yandan Hazine'nin 2022 itfalı sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı da piyasalarda takip edilecek.

AB'DEN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, AB hükümetlerine CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın yetkilerini artıran referandum sonrası Türkiye ile ilişkileri değiştirme çağrısı yaptı.

AB'ye girmek isteyen ülkeler ile yapılan görüşmelerden sorumlu olan Hahn, Cuma günü Malta'da buluşacak olan AB dışişleri bakanlarına Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı sıkıntıları giderebilecek ve işbirliğini sağlayacak yeni bir formatı değerlendirme çağrısı yaptı ve "Şu anki durum sürdürülebilir değil" dedi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Fransa'da pazar günkü seçimlerin sonucu İngiltere'nin geçtiğimiz Haziran'da verdiği Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının (Brexit) bir benzerinin Fransa'da yaşanması ihtimalini de azalttı ve küresel piyasalarda ciddi bir risk iştahını da beraberinde getirdi.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde (GLP) azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 10.55 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem de yüzde 10.55 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.21 seviyesindeydi.