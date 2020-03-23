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BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: KDV ÖDEMELERİ ERTELENDİ!
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  4. 23 Mart 2020 18:28

Bakan Albayrak açıkladı: Vergi ödemeleri ertelendi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarının verilme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Albayrak açıkladı: Vergi ödemeleri ertelendi!
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan'a uzatıldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" dedi.

Bakan Albayrak, "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" mesajını paylaştı. 

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