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  4. 13 Aralık 2019 11:09

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Kamu bankaları 2020'ye girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek'' açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kamu bankalarının yüzde 9-11 oranını reel sektöre yansıtacağını belirten Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'Yıl sonu enflasyonu yüzde 12'nin altında kalacak'
Albayrak, "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'nda güvensizlik sağlamaya çalışanların kaybettiğini belirten Albayrak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 12'nin altında kalacağını ifade etti.

 

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