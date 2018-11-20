Bakan Albayrak: ''Rekor kırabiliriz''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'u (IBF-Uluslararası İş Forumu) kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak ekimde cari fazlada tüm zamanların rekorunun geleceğini belirtirken, "Faizlerin yüzde 25'in altına indi. Faiz düşüşü aralık ayında da devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. Uluslararası İş Forumu'nda (International Business Forum - IBF) açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak tarımda erken uyarı sisteminin devreye alınacağını belirtirken, kasım aralık sürecinin çok daha iyi olacağına, kurdaki belirsizliğin geçmişte kaldığına ve faizlerin düşüşünün aralık ayında da devam edeceğine vurgu yaptı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Maliye politikalarımzda bütçe displininden taviz vermeden sıkı duruşu sürdürüyoruz.

Kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme ile enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağız.

Kurdaki düşüş olumlu. Kredi faizleri de yüzde 25'lerin altına inmeye başladı. Bu trend aralıkta daha da düşecek.

Ekim ayında cari fazla vereceğimizi ifade ettik, ağustos ve eylül iyi geldi, şimdi tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir.

Fırsatçılığa ve stokçuluğa izin vermeyeceğiz."