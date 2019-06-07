Bakan Albayrak: ''Tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız''

Aylardır ekonominin düzeleceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine söylemini bozmadı. Muhalefet tarafından "Berat harikalar diyarında" sözleriyle eleştirilen Albayrak bu sefer de "Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız." dedi.



Bakan Albayrak, AKP Trabzon İl Başkanlığınca Yomra ilçesindeki bir otelin açık alanında düzenlenen bayramlaşma programında konuşma yaptı. Albayrak, şunları kaydetti:

"Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık"

"Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler. Dünyada hiçbir ülkenin maruz kalmadığı kadar son 8 aydaki şu saldırıları Allah'ın yardımı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hiçbir ülkenin ortaya koyamadığı hızlı bir süreçte püskürttük. Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık ama şunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada bin yıldır beka mücadelesi veren bir millet olarak hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık.

Buradan baba vatanımdan seslenmek istiyorum, içerideki bir kısmı, dışarıdaki bir kısmı Türkiye'yi sevenler olduğu gibi sevmeyenler de var. 'Bir çelme taksak da tepe taklak düşse' diyenler de var. Ben de diyorum ki bu milletin bin yıldır bu coğrafyada bir cümle ile tanımlanan bir deyişi var. Bu millete bin yıldır bütün dünya şöyle bakıyor; Türk milleti dosta güven, düşmana korku salan bir millet. Bizler dostlarımıza selam ediyoruz, bizden emin olsunlar ama düşmanlarımıza diyoruz ki 6 yıldır hani böyle kuklaları gönderiyorlar ya artık maşaları konuşmuyoruz, ipiniz kimin elinde biliyoruz. Korkma vakti... Bu millet artık bundan sonra bu deli gömleğini yırtmıştır. Bu saatten sonra ölümü öldürüp korkuyu korkutmuştur. Bu milleti Allah'ın izniyle hiçbir şekilde korkutamayacak, yolundan geri koyamayacaksınız."

"HARİKALAR DİYARINDA"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası’nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesine göz dikmesi hakkında konuşan Akşener, "İktidar artık milletimizle alay ediyor. Damat bakan utanmadan tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi. Berat harikalar diyarında!" ifadesini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçmişte yaptığı bir paylaşımda "Sokak perişan, mutfak yangın yeri, ülkede ciddi bir ekonomik kriz var. Saray ve onun damadı Harikalar Diyarı'ndan masallar anlatıyor. " demişti.