Bakan'dan bir destek müjdesi daha

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli ve Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 2018 Programıyla, işletmelere 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacaklarını belirterek, "İşletme başına sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limitini, 300 bin lira olarak belirledik. Kredi vadesi ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir." dedi.

Bakan Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) düzenlenen, "Yerli ve Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" tanıtım toplantısına katıldı.



Söz konusu desteklerle Türkiye'nin teknoloji üretmesini ve ihraç etmesini hedeflediklerini anlatan Özlü, bu kapsamda atılan adımları anlattı.



Özlü, KOSGEB'in yeni vizyonu kapsamında, özellikle imalat sanayisini teknoloji odaklı biçimde desteklediklerine işaret ederek, "Bundan sonra KOSGEB'in destek ve teşvik mekanizmasındaki temel önceliği, imalat sanayi ve yüksek teknolojidir. Bu çerçevede, KOSGEB’in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ'lerimiz üzerinde yoğunlaştırıyoruz. KOBİ'lerimizi 'yerli üretime' teşvik ediyoruz, onların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını, yüzde 20 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.



"PROGRAMDAN 2016'DA BİN 88 İŞLETME FAYDALANDI"



Yerli ve Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programının, üretim tabanlı ekonomik büyüme için atılmış önemli bir adım olduğunun altını çizerek, 2016 yılındaki Makine Teçhizat Kredi Faiz Destek Programından, bin 88 işletmenin faydalandığını hatırlattı. Program kapsamında 472 milyon lira kredi kullandırıldığını anımsatan Özlü, 95 milyon lira faiz desteğinin KOSGEB tarafından karşılandığını bildirdi.



Özlü, Yerli ve Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 2018 Programıyla, işletmelere 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacaklarına dikkati çeken Özlü, "100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız. İşletme başına sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limitini, 300 bin lira olarak belirledik.



Kredi vadesi ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.



"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Program başvurularını haziran ayı içinde almaya başlayacaklarını açıklayan Özlü, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yararlanabileceğini kaydetti. Destek programı kapsamında, işletmelere alım yaparken, "yerli ve yeni" makine ve teçhizatları tercih etmeleri şartını getirdiklerinin altını çizen Özlü, güçlü KOBİ, sanayi, üretim ve Türkiye için yerli ve milli teknolojileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.



Özlü, söz konusu programla, KOBİ'lerin yanında, yerli makine imalatına da destek olduklarını belirterek, "Çünkü, makine sektörü olmadan, sanayileşmeden bahsedemeyiz. Makine varsa sanayileşme vardır, üretim ve katma değer vardır. Ülkemiz son yıllarda makine imalatı ve ihracatında çok önemli mesafe almıştır. 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla, 6,1 milyar dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdik. Makine sektörümüzün daha da büyümesi için, elimizdeki tüm enstrümanları harekete geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.