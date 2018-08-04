Bakanlık açıkladı: Vatandaş parasını bankadan nasıl geri alacak ?

Ticaret Bakanlığı, “Hesap İşletim Ücreti”nin yasal dayanağının ortadan kalktığını bildirdi. Açıklamada, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin, tüketicilerin; öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden verilebileceği açıklandı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLMİŞTİR

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Yönetmeliğin 13'üncü maddesi 1'inci fıkrasında bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtilmiştir. Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 6 Şubat 2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir” denildi.