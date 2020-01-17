Bankada parası olanlara kötü haber! Getiriler eksiye döndü!

Merkez Bankası (MB) beklendiği gibi faiz indirimine gitti. Böylece MB son 5 toplantıda arka arkaya yaptığı indirimlerle politika faizini yüzde 24'ten yüzde 11.25'e indirdi. Ancak, faiz indiriminin TL'nin savunma duvarlarını zayıflattığı, gelişen ülke para birimleri ile rekabet gücünü de kırdığı tartışması da yaşanıyor. Yatırımcıların, pozitif seyreden küresel konjontür dolayısıyla eksiye dönen reel faizi ‘katlanılabilir' gördüğü vurgulanıyor.

Sözcü gazetesinden Recep Genel'in haberine göre MB Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11.25'e düşürdü. Böylece MB Türkiye'de ilk kez reel faiz getirisini de eksiye çevirdi. MB'den yapılan açıklamada enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan yüzde 8.2 ile “büyük ölçüde uyumlu” olduğu belirtilerek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali verildi.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyonunun yüzde 11.84 olduğu göz önünde bulundurulduğunda politika faizinin yüzde 11.25'e çekilmesiyle reel getiri de eksi yüzde 0.59'a geriledi.

Ekonomistler, bir süredir döviz kurlarındaki yükselişte TL'nin reel getirisinin azalmasının etkili olduğunu ifade ediyor. MB'nin toplantısından iki saat önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz indirimlerinin devam edeceği mesajı verdi. Erdoğan, “Ülkemizi 2019'de yeniden yükselişe geçirdik. Faizin kademeli olarak aşağı inmesi için ihtiyaç duyduğu adımları attık. ‘İnmesi gerekir' dedik, hamdolsun indi, iniyor ve bugün de (dün) bir açıklama yapılacak. Enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e, 2023'te de 4.9'a düşmesini hedefliyoruz” dedi.

BEKLENTİYE PARALEL

Analistler MB'nin 50 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 11.50'ye indirmesini beklerken, swap piyasasında ise beklentiler 50-100 baz puanlık faiz indirimine işaret ediyordu. Toplantıdan sonra yayınlanan PPK açıklamasında, “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır”denildi.

Döviz kuru ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, “Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir” denildi.