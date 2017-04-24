Bankadan kredi çekenler dikkat ! O parayı geri alabilirsiniz

Futbol yorumcusu Erman Özgür, bir bankadan tüketici kredisi kullandı. Krediyi kullandıran katılım bankası Özgür’den 5 bin TL dosya masrafı kesti. Özgür, ödemesini yaptıktan sonra kesilen dosya masrafının iadesi için bankaya karşı icra takibi başlattı. Banka bu takibe itiraz etti. Özgür konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, bankanın aldığı dosya masrafının haksız olduğuna hükmederek, Özgür’den kesilen tutarın yüzde 20 icra inkâr tazminatı ile ödenmesini kararlaştırdı.

Çeşitli kulüplerde top koşturduktan sonra yeşil sahalara veda eden futbol yorumcusu Erman Özgür Ekim 2009’da bir katılım bankasından tüketici kredisi kullandı. Banka, Özgür’e kullandırdığı kredi için 5 bin TL’lik de “Dosya masrafı” kesintisi yaptı.

“BORCUMUZ YOK” İTİRAZI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Özgür, kredi ödemelerini yaptıktan sonra bankanın aldığı dosya masrafının iadesi için geçtiğimiz Eylül ayı sonunda bankaya karşı İstanbul İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattı. Takip talebi bankaya tebliğ edildi. Katılım bankası borca itiraz etti. Bunun üzerine konu mahkemeye taşındı. Özgür’ün avukatı itirazın iptali ve takibin devamı istemi ile İstanbul 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

“YAPILAN KESİNTİ HAKSIZ”

Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Mahkemenin geçen 30 Mart’ta aldığı kararında Özgür haklı bulundu. Mahkeme, Özgür’den yapılan kesintinin haksız şart niteliğinde olduğuna hükmetti. Mahkeme, yapılan kesintinin neden yapıldığına dair dava dosyasına bir belge de sunulamadığına işaret etti. Mahkeme kararında ayrıca özetle “Bankalar kullandırdıkları krediler için faiz alıyor. Ortaya çıkan giderler de hesaplanarak müşterinin ödemesi gereken toplam bir tutar belirleniyor” denilerek, ayrıca dosya masrafının alınmasının uygun olmadığına vurgu yapıldı.

DOSYA MASRAFLARI DA BANKAYA

Mahkeme, Özgür’e kesilen 5 bin TL’nin, yüzde 20 icra-inkar tazminatı ile geri ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca avukatlık masraflarını da davalı bankanın üzerine bırakılmasına karar verdi.

TUTAR KÜÇÜK DE OLSA BAŞVURUN

Karara ilişkin konuşan Erman Özgür’ün avukatı Şenol Özçakıcı “6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun, tüketiciler lehine çok önemli yasal düzenlemeler içeriyor. Ancak, kimi kişi veya kurumlar, bu kanundan doğan hakları, tüketiciye tam ve eksiksiz olarak kullandırma konusunda direniyor. Geçmişe dönük 10 yıl içinde kullanılmış olan kredilerde, bankalarca haksız olarak, değişik adlar altında alınan tutarları iade alabilirler. Kesilen tutarın, küçük ya da büyük olmasına bakmaksızın, haksız kesilen tutarların iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerekir” dedi.



