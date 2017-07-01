Bankaya borcunuzu kuruşuna kadar ödeyin

Bankalara zamanında ödenmeyen kuruşluk borç bakiyeleri, birçok tüketicinin canını yakıyor. Siz önemsemeseniz dahi bankalar kalan bakiye kırıntılarını unutmuyor.

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre hatta 1 kuruş alacağı için daha yüksek olan ihtarname ücretinden kaçınmayan bankalara şahit olduk. Bu yüzden mağdur olanlar az değil. Üstelik çıkarılan fatura da yüksek. Müşterinin iletişim bilgileri (telefon, mail) olsa dahi 2-3 yıl sonra gelen ‘borcunuz var, ödeyin’ şeklindeki ihtarnameler dikkat çekiyor.

Yaşanan son olay ise bunun canlı kanıtı. Borç mağduru Ü. Kızıltan, 1999 Gölcük depremi öncesine ait bir borcun 17 yıl sonra kendisine ihtarname ile bildirildiğini söyledi. Kızıltan, “Kredi kartıma ait 1 liranın altında borç kalmış. Ama bana geçen yıl 6 bin 500 lira borç çıkardılar. 3 bin 500 liraya anlaşıp peşin ödedim. Herkesin başına gelebilir” dedi.



MUTLAKA SORGULAYIN

Bankaların müşteriyle ilgili bilgileri Findeks’e bildirdiğine dikkat çeken Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Borç bakiyesi, gecikme durumu Findeks’ten sorgulanabilir” dedi. Findeks, Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile kurulan Kredi Kayıt Bürosu tarafından hayata geçirildi.



BİR YOL DAHA VAR

Bankalar müşteriyle ilgili kredi bilgilerini iki gün sonra Findeks’e geçiyor. ‘Findeks.com’a girerek veya uygulamayı cep telefonuna indirerek abone olanlar kredi notunu, borç bakiyesini ve borç geçmişini 4 lira karşılığında sorgulayabiliyor. Sürpriz borca karşı bir yöntem daha var. O da ‘borcu yoktur’ yazısı almak. Bunun için bankaya başvurmak gerekiyor.



KARA LİSTE NEDENİ

Telefon, internet, su, elektrik gibi daha önce kapattığınız abonelikler nedeniyle de borç çıkabilir. Arada kaçan kuruşluk kırıntı borçlar nedeniyle yasal takibe düşüp kara listeye girmeniz de kaçınılmaz. Kötüsü var. İcra takibi başlatılabilir veya kapattığınızı düşündüğünüz taşıt kredisi nedeniyle aracınıza rehin koyulabilir.

