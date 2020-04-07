BDDK'dan ''dolar kaçışı''na karşı önlem çağrısı

Corona virüsü salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilerken, ekonomiyi desteklemek için verilen kredilerin dövize kaçışını engellemek için önlemler alınıyor.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara bir mektup göndererek verilen düşük faizli kredilerin döviz, altın ve hisse senetlerine yönelmemesi için önlem alınmasını talep etti.

Dolar/TL'de Ağustos 2018'e dönüldüBDDK, kredilerin şirketlerin temel faaliyetleri dışındaki alanlarda kullanımının önüne geçmek için bankalardan kredi taleplerini iyi incelemelerini istedi.

Mektup, kredi talebindeki artışa paralel olarak dolar/TL’nin 6,80 ile Ağustos 2018’deki zirve noktalara tekrar ulaştığı sırada gündeme geldi.

Öte yandan, bazı reel sektör firmalarının Türk bankalarından bulduğu düşük faizli krediyi Londra’da yabancı bankalara daha yüksek faizden sattığı, BDDK’nın buna karşı da önlem istediği belirtiliyor.

BDDK ise konuya dair yorum yapmadı.