Benim başıma gelmez demeyin! Günde 100 kişi bu yöntemle dolandırılıyor

ATM kart girişine ‘papağan’ olarak adlandırılan kart kopyalama düzeneği yerleştiriliyor. Şüphelenirseniz elinizle çekin eğer yerinden çıkarsa işlem yapmayın.

ATM cihazlarının üst köşelerine mikro kameralar yerleştiriyorlar. Şifrenizi girerken elinizle numaraları kapatın. Röntgen filmini ikiye katlayıp ATM cihazına yerleştiriyorlar. Vatandaş işlem yapamadığında yardım etme bahanesi ile şifreyi öğreniyorlar. Sonra sıkışan kartı cımbızla çıkarıp başka bir ATM’den para çekiliyor.

Metal aparatlarla ATM’lerin para verme hazneleri kapatılıyor. Para çıkış yerine kurdukları düzeneği çıkartıp sıkışan paraları alıyorlar.

Kart sıkıştığı an ATM önünden beklenmeli ve telefon ile kart kullanıma kapatılmalı. Bir telefonla kartı yeniden kullanıma açmak mümkün.

-8.480 TL’ye kadar olan mağduriyetlere Tüketici Hakem Heyetleri bakıyor. Üstü miktarlara ise mahkemeler. Eğer para kaptırılmışsa direk savcılığa bildirilmeli ve banka da bilgilendirilmeli.

24 saat içinde yapılan harcama ve çekilen bedellerden bankanın sorumluğu 150 lirayla sınırlı. Bankanın güvenlik açısından yeterli tedbirleri almamış olması halinde ise zararın tamamından o banka öder.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ayda ATM yoluyla dolandırılan paranın 6 milyon lira civarında olduğuna dikkat çekti.

Ağaoğlu, “ATM’den para çekerken SMS onay kodu, mobil bankacılık uygulaması üzerinden barkod okutma, TC numarasıyla sağlama yapma gibi yöntemler sağlanmalı. Yani bankalar bu konuda ekstra güvenlik tedbirleri uygulamalı” dedi. (Posta)