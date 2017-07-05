Benzine 13 kuruş zam geldi, motorin de zamlanıyor !

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2017'den geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş, gazyağında 12 kuruş, kal-yakta 10 kuruş, fuel oilde ise 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" denildi.

MOTORİNE DE ZAM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-11 kuruş artış beklendiğini açıkladı. PÜİS’in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir” denildi.

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