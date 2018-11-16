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  4. 16 Kasım 2018 11:46

Benzine ve motorine indirim geliyor

Petrol ve dövizdeki düşüşle birlikte akaryakıta önümüzdeki hafta indirim gelmesi bekleniyor.

Benzine ve motorine indirim geliyor
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Brent petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarının eş zamanlı olarak düşmesi,  akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberinegöre, salı ya da en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş aralığında bir indirim hesaplanıyor. Motorinde de 15-20 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine en son 7 Kasım'da 20 kuruş indirim gelmişti. 

MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞMEYECEK

Ancak,  motorinde, devletin litre başına eşel mobil uygulaması gereği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alacağı halen 27 kuruş. İndirime konu olacak tutar kadar motorindeki ÖTV artırılacak. Bu nedenle motorinde pompa fiyatı değişmeyecek. ÖTV’nin sıfırlanmasının ardından benzinde olduğu gibi motorinde de indirim yapılacak.

Habertürk

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