Bir dev daha konkordato istedi

Tarım makineleri üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan ÇELMAK Tarım Makinaları, Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ile konkordato istedi. Mahkeme ÇELMAK’a üç ay geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti atadı.

Sözcü gazetesinden Barış Özkan'ın haberine göre 1970 yılının başında kurulan ÇELMAK hali hazırda 30 ülkede ihracat faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye genelinde 98 adet bayisi bulunan ÇELMAK’ın bünyesinde 200 kişi çalışıyor.

Şirket silaj grubu, biçme grubu, yem karma grubu, römork grubu, tırmık grubu ve toprak işleme grubu olmak üzere altı ana grupta tarım makinaları üretiyor.