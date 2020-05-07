Bir yeni vergimiz daha oluyor: Adı da ''Net Aktif Vergisi''

Koronavirüs salgını ile birlikte ağır darbe alan ekonomiyi yeniden düzlüğe çıkartmak isteyen iktidar aradığı çözümü geçmişten buldu.

Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde uygulanan "ekonomik denge vergisi"nin bir benzeri üzerinde çalışan AK Parti hükümetinin iş dünyasına "Net Aktif Vergisi" getirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşe yazısında "Düşen vergi gelirlerini telafi etmek isteyen hükümet, Çiller dönemindeki ekonomik denge vergisinin bir benzeri üzerinde çalışıyor. Haziranda Meclis'e gelecek Net Aktif Vergisi'nin mükellefleri bilançoları üzerinden en az 20 bin lira vergi ödeyecek" dedi.

Yazısında "koronaya karşı ekonomik aşı bulundu" diyen Türkmen, "Bakanlık bürokratları şu anda harıl harıl Tansu Çiller Hükümeti döneminde çıkarılan “3986 sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun”u bugüne uyarlamaya çalışıyor. Kanunun bugüne uyarlanmış hali, haziran ayı içinde yasa teklifi olarak Meclis'e getirilecek ve yasalaşacak." ifadelerini kullandı.

İşte Türkmen'in yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

Vergi gelirlerindeki kayıp o kadar büyük ki, talep azalması karşısında, tüketim vergilerini artırmak ve ilave vergi geliri elde etmek mümkün değil.

Aldığım bilgilere göre; virüsün etkilerini ortadan kaldırmak için, 1994 yılında çıkarılan yasada yer alan ekonomik denge vergisi, ek gayrimenkul vergisi ve ek motorlu taşıtlar vergisi teklifin içinde henüz yer almıyor ama yer alması kuvvetle muhtemel. Ancak benim anladığım, haziran ayında Meclis'e getirilecek olan yasa teklifinde en büyük gelir Net Aktif Vergisi'nden olacak.