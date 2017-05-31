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  4. 31 Mayıs 2017 17:34

Borçlarını ödeyen vatandaşlara özel teşekkür

Maliye Bakanı Ağbal, "Vergi dairelerimizde büyük bir yoğunluk var. Yapılandırdıkları borçları ödemek için hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Borçlarını ödeyen vatandaşlara özel teşekkür
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Vergi dairelerimizde büyük bir yoğunluk var. Yapılandırdıkları borçları ödemek için hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırmayı içeren 6736 Sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerin bugün sona erdiğini belirterek, yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu ödemelerin yapılmaması halinde kanunun getirdiği kolaylıkların ortadan kalkacağına işaret eden Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bu ödemeyi yaparlarsa, önümüzdeki 1 yıl içinde imkanlarının yetmediği durumda 2 taksiti ödemeyip, erteleyebilecekler. Vergi dairelerimizde büyük bir yoğunluk var. Yapılandırdıkları borçları ödemek için hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

AA

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