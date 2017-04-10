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  1. 10 Nisan 2017 18:43

Borçluların sayısı azaldı

Takibe alınan kart borçlularının sayısı yüzde 8 azaldı.

Borçluların sayısı azaldı
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Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 8 azaldı. 

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak 132 bin kişi oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 oranında azalarak 183 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 272 bin kişi oldu.

borç , kredi kartı