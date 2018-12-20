Borcu olanlar dikkat ! Hızlı icra dönemi başladı !

Buna göre; elektrik, doğalgaz, su, internet ve telefon şirketlerinin fatura alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle başlatılacak ‘ilamsız’ icra takipleri artık daha hızlı olacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde kurulacak ‘Merkezi Takip Sistemi’ ile takip işlemi elektronik ortamda yapılacak.

BİNDE 5’İ KADAR HARÇ

Peki sistem nasıl işleyecek? Alacaklı şirketin avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezi Takip Sistemi’nde yer alan takip talebi formunu dolduracak. Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek. Bu işlem için ayrıca icraya başvuru harcı ile tahsil harcı alınmayacak. Sadece icra tutarının binde 5’i kadar harç alınacak.

MÜDÜRLÜĞE GİTMEDEN

Bundan önceki sistemde alacaklar için avukatlar her seferinde icra müdürlüğüne gitmek zorunda kalıyordu. Haliyle bu durumda icra müdürlüklerindeki yoğunluğu artırıyor, işlemlerin yavaş ilermesine neden oluyordu. Gecikmiş fatura ödemelerinin 100 binlerce olduğuna dikkat çeken Avukat Cevat Kazma, “Artık 1 Ocak itibarıyla icra müdürlüğüne gitmeden UYAP sisteminden başvuru yapılabilecek” dedi.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

Elektronik ortamda hızlıca başlatılan ve PTT aracılığıyla vatandaşa tebliğ edilecek olan ilamsız icra takiplerine 7 gün içinde icra müdürlüklerinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz etmeyip icra tutarını ödemek isteyenler de PTT tarafından bildirilen borç, takip, harç ve masrafı ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına yatıracak. Borç ödendiğinde takip sona erecek.

ŞİRKETLERE KOLAYLIK

Uygulama alacaklı şirketler ve avukatlar için büyük kolaylık getiriyor. Cevat Kazma’nın verdiği bilgiye göre; avukatların adliyeye gidip gelme masrafı, dosya masrafı gibi giderler daha önce icra işlemlerinde vatandaşa yansıtılıyordu. Yeni sistem elektronik ortamda olacağı için binde 5’lik harç masrafı dışında ek bir tutar yansıtılmayacak.

50 KURUŞA SORGULAMA

Alacaklılar, UYAP üzerinden borçlunun mal varlığını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. Borçlu kişi borcunu zamanında ödemez ve itiraz etmezse haciz işlemi başlatılacak. Eğer çalışan ise banka hesaplarına, maaşının 4’te 1’ine haciz konabileceği gibi eve de haciz gelebilecek. Emeklinin maaşına bu kapsamda haciz konulamıyor.

TİCARİ ALACAKTA ARABULUCU DEVREDE

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yasaya göre; işçi-patron anlaşmazlığında 1 Ocak itibarıyla mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitme zorunluluğu ticari davalar için de geçerli olacak. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecek. Anlaşmaya varılamazsa dava yolu açık olacak. Arabulucuya başvurmadan açılan davalar reddedilecek.