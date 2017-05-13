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  4. 13 Mayıs 2017 10:02

Borsa bu haftanın en çok kazandıranı oldu

Borsa İstanbul'da hisse senetleri ortalama yüzde 1.14 arttı.

Borsa bu haftanın en çok kazandıranı oldu
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Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,14 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,50, dolar/TL yüzde 0,56 değer kazandı, euro/TL yüzde 0,13 geriledi. 

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse  senetleri ortalama yüzde 1,14, dolar yüzde 0,56, altın yüzde 0,50 kazandırırken,  avro ise yüzde 0,13 kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 96.491,03 ile tüm zamanların en yüksek  seviyesini, en düşük ise 93.673,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta  kapanışına göre yüzde 1,14'lük artışla 94.996,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 0,50 değer kazanarak 141,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı  da yüzde 0,53 yükselişle 945,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 231,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 232,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,13 düşüşle 3,8980 liraya gerilerken, ABD doları  ise yüzde 0,56'lık artışla 3,5720 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26, yatırım fonları yüzde  0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara  göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde  0,15 ile yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.

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