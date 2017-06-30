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  4. 30 Haziran 2017 21:33

Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı !

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihin en yüksek haftalık kapanışı gerçekleştirdi.

Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı !
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BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanırken, 100.440,39 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa  göre yüzde 0,25 değer kazanırken, 100.440,39 puan ile tarihinin en yüksek  haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 250,08 puan artarken, toplam  işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,47  ve holding endeksi ise yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en  fazla kazandıran yüzde 2,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile  finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi  gün içinde en yüksek 100.778,14 puanı gördü. Banka ve holding hisselerinde kar  satışlarının etkili olmasına karşın, endeks üzerinde ağırlığı yüksek Ereğli Demir  Çelik, Türaş, Türk Hava Yolları gibi hisselerde yoğunlaşan alımların endeksi  yukarı taşıdığı görüldü. Haftalık bazda da yüzde 0,80 yükseliş kaydeden endeks,  böylece haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, ABD'de ise tarım dışı  istihdam başta olmak üzere önemli verilerin açıklanacağını belirtiyor. BIST 100  endeksinin 100.000 psikolojik seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaptığına  dikkati çeken analistler, küresel piyasalarda riskiştahının devam etmesi  durumunda Borsa İstanbul'da gelecek hafta alımların güçlenebileceğini tahmin  etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde yeni  hedeflerinin 102.200 ve 104.000 seviyeleri olacağını söyleyen analistler, olası  düşüşlerde ise 99.000 desteğinin öneminin arttığını ifade etti.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak  enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran  ayında enflasyonun yüzde sıfır olmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin  haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek  yüzde 0,97 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına  (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye  gerileyeceği hesaplanıyor.

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