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  4. 12 Mayıs 2017 07:59

Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu ! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün Borsa İstanbul yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonu ! Çok sayıda gözaltı var
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Borsa İstanbul'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı. 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle ve Örgütlü suçlar Bürosu, Borsa İstanbul'da Fetullahçı terör örgütü ile iltisakı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan 102 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 98 şüphelinin adreslerinde gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. 53 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında bulundukları belirtildi.Şüphelilerin bir süre öncesine kadar Borsa İstanbul'da çalıştıkları, bir bölümünün Bylock kullanıcısı oldukları, Bank Asya'da örgütün talimatı ile hesap açtıkları ve diğer örgütsel faaliyetlerde bulundukları saptandı.Sabah saatlerinde başlayan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 

 

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