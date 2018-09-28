Borsa İstanbul'dan açıklama; 1 Ekim'de başlıyor

Borsa İstanbul A.Ş. ve bağlı ortaklığı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Swap Piyasası kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaları tamamladı. Borsa İstanbul bünyesinde kurulacak söz konusu pazarın kuruluş hazırlıklarına ilişkin ilk duyuru 27/08/2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Swap Piyasası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen 20/09/2018 tarihli Yeni Ekonomi Programı kitapçığı sayfa:22’de Borsa İstanbul’un finansal sistem mimarisi çerçevesindeki sorumlulukları arasındadır.

01/10/2018 tarihinde faaliyete geçecek olan Borsa İstanbul Swap Piyasasının gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla 31/03/2019 tarihine kadar gerçekleşen Swap işlemlerinden borsa payı ve takas ücretleri alınmayacaktır."