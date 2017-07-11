Borsa rekor üstüne rekor kırıyor

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçti. Endeks günü ikinci yarısında tarihinde ilk kez 102 bin puanın üzerine çıktı.

Endeks 102 bin 574 puanla tüm zamanların rekorunu tazeledi.

Yükseliş eğilimdeki döviz kurlarına karşın, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle borsada yükseliş gözleniyor.



Uzmanlar, BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde tutunmasıyla alımların güçlendiğini ve genele yayıldığını belirterek, teknik açıdan yeni hedeflerin 102.200 ve 104.000 seviyeleri olacağını ifade etti.

Altın fiyatları tepetaklak !

FED YETKİLİLERİN KONUŞMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve şirketlerin ilk yarı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in bilanço küçültme sürecine ilişkin ipuçları ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 101.416 ve 102.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar 3.63’ü de geçti