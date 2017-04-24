Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93.408,39 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi yükselişle başladığı günde 93.408,39 puana çıkarak, 2013 yılından bu yana kırılamayan "gördüğü en yüksek seviye" rekorunu aştı.

Geçen hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk işlem gününde de çıkışını sürdürdü ve cuma günü kapanışına göre yüzde 1 değer kazandı.

22 Mayıs 2013 tarihinde 93.398,33 puan ile kırdığı "gördüğü en yüksek seviye" rekorunu bugüne kadar kıramayan BIST 100 endeksi, bu yıl ocak ayında başlayan yükseliş rallisini, rekorlar ile devam ettiriyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygulamaya başladığı sıkı para politikası ve uygulamaları ile ocak ayının ikinci haftasında yükseliş rallisine başlayan BIST 100 endeksinin, aralıklarla da olsa bugüne kadar pozitif görünümünü devam ettirdiğini kaydetti.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle dolar kurunun gerilediğini hatırlatan analistler, ayrıca Fransa cumhurbaşkanı seçiminde pazar günü gerçekleştirilen ilk turun ardından Avrupa borsalarındaki yüzde 4'ü aşan yükselişlerin de Borsa İstanbul'da alımları desteklediğini dile getirdi.

BIST 100 endeksi, böylece 2016 yılı kapanışından bugüne kadar yaklaşık yüzde 19,5 yükselmiş oldu. 2016 yılının aralık ayında da yatırımcısını sevindiren endeks, aylık bazda çıkışını 5'inci aya taşımaya hazırlanıyor.

Analistler, Fransa'da seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre adaylar arasında piyasa dostu olarak bilinen Emmanuel Macron'un, Marine Le Pen'in önünde olmasının küresel risk iştahını artırdığını, bunun da pay piyasalarına alış olarak yansıdığını ifade etti.