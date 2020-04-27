Borsada 1.5 aydır böylesi görülmedi

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya 1.327 puan ve yüzde 1.34 değer kazanarak 100 bin 86 puandan başladı. BIST 100 endeksi böylelikle 11 Mart tarihinden bu yana ilk defa 100 bin puanın üzerini gördü. Endeks gün içerisindeki yükselişini sürdürürken, en yüksek 101 bin 147 puan seviyesini gördü ve saat 12.55 itibarıyla yüzde 2.32 yükselişle 101 bin 25 puandan işlem gördü. Bankacılık endeksi ise yüzde 2.88 oranında yükselişle 123 bin 733 puanda hareket etti.



Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0.60 artışla 98 bin 758 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0.59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.

BORSA'DA 106 BİN SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.